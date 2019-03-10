شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة مياه البحيرة يطالب بـ"حكام دوليين" لمباريات الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة نادى مياه البحيرة، برئاسة محمد عقدة، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بضرورة تعيين طاقم حكام دوليين لجميع المباريات المقبلة ضمن منافسات دورة ترقى المؤهل لدورى الممتاز(ب) .



وأرجع رئيس مياه البحيرة هذا الطلب إلى الأخطاء التحكيمية المتكررة من جانب بعض الحكام ضد فريقه خلال المباريات السابقة، خاصة مباراة بدواى الماضية، وهو ما نتج عنه فقدان الفريق العديد من النقاط فى بداية مشوار البحث عن الصعود لدورى الممتاز (ب).

على جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته القوية تحت قيادة مديره الفنى إكرامى عبدالعزيز، وظهر من خلال تدريبات الفريق جميع اللاعبين بمستوى متميز وإصرارهم على مصالحة الجماهير البحراوية بالفوز على دكرنس السبت المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود مبكرا والعودة مجددا لدورى الممتاز ب.