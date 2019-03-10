«صلاح» يصنع هدف تعادل ليفربول في مرمى بيرنلي

كتب: ندى قطب
أدرك روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، التعادل لفريقه، بتسجيله الهدف الأول للريدز في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، بتمريرة من محمد صلاح، في المباراة التي تجمع فريقه حالياً بنظيره بيرنلي، بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وكان ويست وود، تقدم بالهدف الأول لبيرنلي في شباك ليفربول، بعد مرور 6 دقائق فقط من عمر اللقاء، وذلك من خلال ركلة ركنية مباشرة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، في حين يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد نقاط 30.
https://streamable.com/vyylq
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