"صلاح" يقود تشكيل ليفربول ضد بيرنلى فى الدوري الإنجليزي

كتب - مروان عصام

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة بيرنلى، التى تنطلق فى الثانية ظهراً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى...