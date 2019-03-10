10 دول تؤكد دعم الشيخ سلمان في رئاسة الإتحاد الأسيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع اقتراب موعد انتخابات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم للفترة بين عامي 2019 و2023 المقررة يوم السادس من ابريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اعلن عدد من الاتحادات الوطنية بشكل رسمي دعم الرئيس الحالي للاتحاد القاري الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة في منافسته مع الاماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي على منصب رئيس الاتحاد.

وتشمل عملية الاقتراع المنتظرة انتخاب الرئيس وخمسة نواب، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينهم عضوة نسائية من المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي، وخمس عضوات في المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي، وتسعة أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

ويتألف الاتحاد الأسيوي من 47 اتحاداً، بينها 46 يحق لها التصويت.

كان الاتحاد الياباني للعبة أول من كشف عن خطته للانتخابات بعدما أعلن رئيسه كوزو تاشيما في بيان رسمي في شهر تشرين ثان/نوفمبر 2018 أن صوت بلاده سيكون لصالح الشيخ سلمان بن ابراهيم الذي يترأس الاتحاد الأسيوي منذ مطلع مايو 2013، عندما فاز بأغلبية كاسحة بانتخابات الرئاسة ، قبل أن يتم تزكيته لولاية ثانية في أبريل 2015 .

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وأكد تاشيما أن قرار اتحاد بلاده جاء بالتزامن مع التطوير الكبير الذي شهده الاتحاد القاري بعهد الشيخ سلمان .

وأشار تاشيما إلى أنه " خلال فترة ولايته الحالية ، أظهر الشيخ سلمان التزاما لا لبس فيه وجهودا لا هوادة فيها في تطوير كرة القدم الأسيوية داخل وخارج الملعب. كانت القيادة التي أظهرها مفيدة بشكل كبير في تأمين الاستقرار والوحدة بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأسيوي. وأود أيضا أن أؤكد على أن تصميمه على خلق بيئة مستقرة تجاريا لسوق كرة القدم الآسيوية المتطور سيكون ذا أهمية كبيرة لجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم الآسيوية".

كان الشيخ سلمان أكد في خطابه في اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين في نوفمبر في كوالالمبور أنه يملك اربعين صوتا من اصل 46 ..

وزاد: "أسعى للحصول على دعمكم لإعادة انتخابي، أنا ممتن جدا لرسائل الدعم والتشجيع التي وصلتني من 40 من اتحاداتنا الأعضاء".

ولحقت باليابان اتحادات البحرين وعمان وفلسطين وبوتان وقيرغيزستان والعراق والفلبين والهند، وفيتنام التي اعلنت بشكل رسمي دعمها الانتخابي لصالح استمرار مسيرة الشيخ سلمان بن ابراهيم للفوز بولاية ثالثة .