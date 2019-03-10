مباشر بريميرليج.. ليفربول 2-1 بيرنلي.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بـ70 نقطة يحتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق أربع نقاط، فيما يأتي بيرنلي في المرتبة الـ17 بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

وأعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.

Advertisements

ملخص المباراة:

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من ضربة ركنية نفذها آشلي ويستوود، لتدخل مباشرةً في شباك ليفربول بشكل رائع وسط دهشة حارس المرمى البرازيلي أليسون، الذي اعترض لوجود احتكاك مع مهاجم بيرنلي.

وفي الدقيقة الـ14، حاول ليفربول إدراك التعادل بعدما مرر صلاح الكرة إلى فيرمينو، ليتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ليسددها نحو المرمى، لكنها ارتطمت بالدفاع لتتحولإلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ20، نجح ليفربول في إدراك التعادل عن طريق فيرمينو، الذي أودع الكرة في الشباك الخالية من حارس بيرنلي، مستغلا تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الست ياردات بعد فشل المدافع والحارس في إبعاد الكرة.

تابعونا لمزيد من التفاصيل..