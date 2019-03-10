الزمالك يضاعف المكافآت للاعبيه حال الفوز على جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أخطر مجلس إدارة الزمالك لاعبيه بمضاعفة المكافآت في حالة الفوز على جور ماهيا الكيني، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب رئيس الزمالك لاعبيه في مسكر الإسكندرية بالتركيز في الملعب، مؤكدًا أن المكافآت ستكون مضاعفة في حالة تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث نقاط للاقتراب من التأهل لربع النهائي البطولة القارية.

من جانبه، حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد جناح الفريق لدعمه معنويًا لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب أمام بترو اأتلتيكو الأنجولي.

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وطالب المدرب لاعبه بمواصلة تسجيل الأهداف، بعدما نجح خلال المباراة الماضية في إحراز هدفه الأول مع الزمالك وقيادة الفريق للفوز على بترو أتلتيكو خارج الديار بنتيجة (1-0) بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وشدد جروس في حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيدًا، والتركيز في اللمسة الأخيرة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 نقاط، وجور ماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.