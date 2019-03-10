قيمة لاعبي الدوري السعودي 350 مليون يورو.. والأغلى “نصراوي”

تصدر نجم فريق النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، قائمة القيمة السوقية للاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بلغت قيمته السوقية 15 مليون دولار.

واحتل نجم الأهلي عبد الفتاح عسيري ونجم الهلال ياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو، إذ سيطر لاعبو الأهلي عمر السومة ودجانيني وباولو دياز على المراكز من الخامس إلى السابع في القائمة، فيما سيطر الثلاثي الهلال سيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي غوميز وإدواردو على المراكز من العاشر إلى الثاني عشر.

وجاءت قائمة أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المملكة كالتالي:

أحمد موسى – 15 مليون يورو

جوليانو دي باولا – 12.5 مليون يورو

جوزيف دي سوزا – 12 مليون يورو

غاري رودريغيز – 9 ملايين يورو

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عمر السومة – 7.5 مليون يورو

دجانيني تافاريس – 7 ملايين يورو

باولو دياز – 7 ملايين يورو

أندري كاريلو – 6 ملايين يورو

أليكسندر بريغيفيتش – 6 ملايين يورو

سيبستيان جيوفينكو – 5 ملايين يورو

وحل الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” في المركز السادس عالمياً في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويعد الدوري السعودي هذا الموسم هو ثاني أغلى دوري في قارة آسيا بقيمة مالية بلغت 354 مليوناً و49 ألف يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة بقيمة تبلغ حوالي نصف مليار يورو، كما أنه الدوري الأغلى عربياً.