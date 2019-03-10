أبطال آسيا: الوحدة والعين للتعديل.. والوصل لتأكيد الصدارة

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، عندما يزور الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا غداً الإثنين.

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5-1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بمدرب الأخير التركي بولنت أويغون.

وواصل الاتحاد صحوته بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين في جدة هذا الموسم عندما هزم الفيحاء، منافسه في صراع النجاة من الهبوط، يوم الجمعة الماضي.

ولا يملك الوحدة أي نقاط في المجموعة الثانية بعد خسارته 0-2 أمام لوكوموتيف في الجولة الأولى.

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ويسافر العين إلى طهران لمواجهة الاستقلال ساعياً لوضع حد لسلسلة من النتائج المتواضعة شهدت فوزه مرة واحدة في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات، ويفتقد العين قائده إسماعيل أحمد الذي سيغيب عن لقاء الاستقلال بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الهلال.

ويستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي غداً الإثنين، في كربلاء بالمجموعة الأولى.

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-0 على النصر السعودي في الجولة الأولى، وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر بإستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

وفي مباريات أخرى، يحل الأهلي السعودي ضيفاً على باختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء.