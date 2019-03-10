تابع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حركة نقل الأعضاء إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب، لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته الهامة أمام فريق جورماهيا الكيني، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. الكونفدرالية الأفريقية. وحرص منصور على متابعة نقل الأعضاء من مقر القلعة البيضاء إلى ملعب المباراة بنفسه، حيث بدأ أعضاء نادي الزمالك في التواجد داخل الحافلات المخصصة من قبل مجلس الإدارة للسفر إلى الإسكندرية. وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك ٤٠ حافلة كبيرة من أجل نقل الأعضاء ولاعبي الفرق الجماعية لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق في مباراة جورماهيا الكيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يتابع نقل أعضاء النادي لملعب مواجهة جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.