اخبار الرياضه

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تنطلق مساء اليوم الأحد مباراة وبلد الوليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـسابعة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني "الليجا".

يدخل ريال مدريد المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مصالحة جماهيره، بعد أسبوع

مخيب للآمال على مستوى جميع البطولات، بعد وداعه لقبى وكأس ملك إسبانيا، بجانب خسارة كلاسيكو الليجا أمام الغريم التقليدى نادى .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بلد الوليد..

حراسة المرمي: كورتوا

Advertisements

 خط الدفاع: أودروزولا ، ناتشو، فاران، مارسيلو

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي

 خط الهجوم: كريم بنزيما،أسينسيو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني، برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر، ويملك بلد الوليد 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا