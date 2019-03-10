تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الليجا

تنطلق مساء اليوم الأحد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـسابعة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني "الليجا".
يدخل ريال مدريد المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مصالحة جماهيره، بعد أسبوعمخيب للآمال على مستوى جميع البطولات، بعد وداعه لقبى دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بجانب خسارة كلاسيكو الليجا أمام الغريم التقليدى نادى برشلونة.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام
حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: أودروزولا ، ناتشو، فاران، مارسيلو
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي
خط الهجوم: كريم بنزيما،أسينسيو
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني، برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر، ويملك بلد الوليد 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.
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