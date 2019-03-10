غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

أعلن الإرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق الرسمية المستدعاه لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـسابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
وشهدت القائمة عدة تغييرات غير متوقعة، أبرزها تواجداللاعب الشاب كريستو في الهجومي وسيوني في خط الوسط، بالإضافة إلى عودة إبراهيم دياز بعد فترة غياب طويلة، كما سيدفع المدير الفني بالظهير الأيمن أودريوزولا.
ويستمر غياب إيسكو بالإضافة إلي
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان
خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، فاران، فابيخو، مارسيلو، ريجليون
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس، سيوني، إبراهيم دياز
خط الهجوم: كريم بنزيما، كريستو
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