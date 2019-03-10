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غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

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أعلن الإرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ، عن قائمة الفريق الرسمية المستدعاه لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـسابعة والعشرين من بطولة "الليجا".

وشهدت القائمة عدة تغييرات غير متوقعة، أبرزها تواجد

اللاعب الشاب كريستو في الهجومي وسيوني في خط الوسط، بالإضافة إلى عودة إبراهيم دياز بعد فترة غياب طويلة، كما سيدفع المدير الفني بالظهير الأيمن أودريوزولا.

ويستمر غياب إيسكو بالإضافة إلي

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كارفاخال وبيل وماريانو دياز بجانب لوكاس فاسكويز وفينسيوس جونيور بسبب الإصابة، كما يغيب راموس بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

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خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، فاران، فابيخو، مارسيلو، ريجليون

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس، سيوني، إبراهيم دياز

خط الهجوم: كريم بنزيما، كريستو

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