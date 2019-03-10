محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بيرنلي علي ملعب إنفيلد في الثانية ظهراً في إطار مباريات الجولة 30 للدوري إنفيلد في الثانية ظهراً في إطار مباريات الجولة 30 للدوريالإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل الريدز علي النحو التالي : حارس المرمي: إليسون الدفاع: ارنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون Advertisements الوسط: فابينيو، فينالدوم، لالانا الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح

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