محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بيرنلي علي ملعبإنفيلد في الثانية ظهراً في إطار مباريات الجولة 30 للدوري
وجاء تشكيل الريدز علي النحو التالي :
حارس المرمي: إليسون
الدفاع: ارنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون
الوسط: فابينيو، فينالدوم، لالانا
الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح
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