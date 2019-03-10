إسماعيلي 97 يتغلب علي المقاولون ببطولة الجمهورية

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 97 فوزا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جامعة القناة لحساب الجولة 26 بدورى الجمهورية. احراز اﻻهداف أحمد بطوط في الدقيقة 19وعبدالخالق عواد في الدقيقة 26ومحمود صلاح في الدقيقة 90 ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 41. في الدقيقة 90 ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 41. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم كلًا من Advertisements كمال السيد ومحمود الكوع ومحمود علاء واحمد بطوط ويوسف منصور واحمد وزة (احمد علي يحيى)وأحمد الصادق ومحمود أبو جودة وعبدالخالق عواد (محمد حمص) ومصطفي فارس (محمود البدري) ومحمود صلاح. ويقود فريق الإسماعيلي 97 جهاز فنى مكون من: احمد فكرى الصغير مدير فنى وسيد الحداد مدرب عام و محمد حسيب مدرب وسيد توفيق مدرب حراس مرمى ومحمد محمود مدير ادارى الفريق ومحمد مجدى اخصائى اصابات ملاعب.

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