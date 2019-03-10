لاسارتي: الأهلي لم يستحق الخسارة أمام فيتا كلوب.. وتركيزنا ينصب على لقاء شبيبة الساورة

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تفكيره حاليًا ينصب على مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف لاسارتي، أن الأمور الآن باتت أصعب في موقف الأهلي بالمجموعة؛ وذلك بسبب نتيجة مباراة فيتا كلوب، ولكنها مازالت بين أقدام لاعبي الفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات؛ من أجل حصد بطاقة التأهل

لدور الثمانية.

وأوضح، أن الأهلي أمامه مباراة غاية في الصعوبة والأهمية أمام شبيبة الساورة، يجب أن يحقق فيها الفوز من أجل التأهل.

وأتم لاسارتي حديثه بأن الخسارة أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي لم تكن عادلة، خصوصًا أن الأهلي كان الأفضل في أوقات كثيرة من المباراة.