الأهلي يوجه الشكر لسفارة مصر في الكونغو

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على توجيه الشكر لحمدي شعبان السفير المصري في الكونغو وطاقم السفارة بعد المجهود الكبير الذي

بذله طاقم السفارة؛ سواء قبل وصول بعثة الأهلي إلى الكونغو أو خلال فترة إقامتها بالعاصمة كينشاسا، وحرصها على تلبية كافة احتياجاتها؛ سواء في الإقامة أو التنقلات،وتذليل كافة الصعاب التي واجهت الأهلي في الكونغو.

وحرص حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، على مرافقة بعثة الأهلي حتى مطار كينشاسا والاطمئنان على مغادرة الفريق، وإنهاء كافة ترتيبات السفر إلى القاهرة.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة في الثانية من صباح الاثنين قادمة من الكونغو.