بعثة الأهلي تصل القاهرة فجر الاثنين

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة في تمام الساعة الثانية من صباح غدٍ الاثنين.
و تغادر بعثة الأهلي مطار كينشاسا في الكونغو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد في طريق عودتها للقاهرة، بعدما خاض
وتحل البعثة ترانزيت في أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.
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