تدريبات بدنية للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة فيتاكلوب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين لم يشاركوا في لقاء فيتا كلوب الكونغولي أمس السبت مرانًا بدنيًا مكثفًا في الجيم صباح اليوم الأحد.

وقاد إليخاندرو مدرب أحمال الفريق تدريبات مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء فيتا كلوب أمس، وذلك قبل تحرك بعثة الفريق للعودة إلى

القاهرة.

فيما خاض عدد من اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء جانبًا من التدريبات الاستشفائية .

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الثانية من صباح الاثنين قادمة من الكونغو.