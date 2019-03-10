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جلسة خاصة بين جروس وأحداد قبل مواجهة جورماهيا

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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض، خلال الساعات الماضية من أجل دعمه معنوياً، لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب خلال المباريات الأخيرة التي شارك

بها.

ويتقابل الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدرب السويسري من لاعبه

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مواصلة تسجيل الأهداف، بعد أن نجح خلال المباراة الماضية في إحراز هدفه الأول مع الزمالك هذا الموسم، معبراً عن رضائه عن مستواه، خاصة بعد أن ظهر متأقلمًا مع الفريق رغم عدم مشاركته لأوقات طويلة.

وشدد جروس في حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيداً، والتركيز في اللمسة الأخيرة.
 

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