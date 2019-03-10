جلسة خاصة بين جروس وأحداد قبل مواجهة جورماهيا

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض، خلال الساعات الماضية من أجل دعمه معنوياً، لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب خلال المباريات الأخيرة التي شاركبها.
ويتقابل الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وطالب المدرب السويسري من لاعبه
وشدد جروس في حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيداً، والتركيز في اللمسة الأخيرة.
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