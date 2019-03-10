اونلاين | الان.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 يلا شوت

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الان.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 يلا شوت

يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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الان.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 يلا شوت

ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.

الان.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 يلا شوت