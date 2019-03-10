اونلاين | يلا شوت As-Goal ليفربول وبيرنلي Liverpool VS Burnley بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة بيرنلى ضد ليفربول الاسطورة

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نتعرف على أحداث المباراة يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019، وذلك على شاشة بي إن سبورت إتش دي، القناة الناقلة للدوري الإنجليزي، ونتابع معكم رابط الاسطورة لايف Livehd7 تابع لايف مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مباراة العودة على ملعب أنفيلد، ونتابع معكم المباراة وسط ترقب من الجماهير في إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حلق السيتي في الصدارة، ولكن ليفربول يمتلك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حالة الفوز اليوم.

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يستضيف نادي ليفربول نادي بيرنلي اليوم على ملعب أنفيلد، بعد أن فشل محمد صلاح في التسجيل في مباراة الذهاب، يأمل الجماهير في تسجيله اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف لصالح الريدز، ونتابع مباراة العودة اليوم وسط أمل من جماهير الريدز في إقتناص الثلاث نقاط، والإقتراب من السيتي المتصدر لجدول الترتيب حتى الآن.

الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة أون لاين liverpool vs burnley ، ينتظر الكثير من متابعي الدوري الانجليزي مباراة اليوم بين ليفربول الذي تراجع لمركز الوصيف خلف السيتي مع فريق بيرنلي صاحب المركز 17 في مباراة مهمة بالنسبة للفريقين لاسيما الريدز ليفربول، فجماهير ليفربول تشعر بالحزن بعد أن فرط الفريق في صدارة الجدول بعد تعادلات مخيبة للآمال.

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نادي ليفربول يمتلك فرصة التقدم والفوز، بما أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ويمتلك ليفربول فرصة الفوز وتقليص فارق النقاط مع السيتي إلى نقطة واحدة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز من خلال التحديثات.

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كورة أون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول اليوم، ودافع المدير الفني للريدز يورجن كلوب عن نجم الفريق محمد صلاح بعد تعرضه للانتقاد في الفترة الماضية بسبب تدهور نتائج الفريق وابتعاد صلاح عن التهديف منذ شهر موضحا أن صلاح يمتلك قدرة تهديفية عالية وأن أهدافه الماضية هى سبب تواجد الفريق في مقدمة صراع اللقب ولكنه يحتاج لصناعة الأهداف باستمرار لكي يسجل وأنه قد تعامل مع كثير من المهاجمين الذين ابتعدوا عن التهديف لفترة طويلة.

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كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت كورة لايف، وأضاف كلوب أن الفريق سينتظر نتيجة مباراة السيتي ولكنه لا يصب تركيزه عليها فالفريق يستهدف الفوز في كافة المباريات القادمة للمنافسة على الصدارة، وعن فريق بيرنلي قال انه يجب الاستعداد جيدا لها فالمدرب الآخر يقوم بمهام كبيرة، يذكر أن مباراة الدور الأول قد شهدت غضب وانتقاد متبادل بين كلوب ومدرب بيرنلي في هذا التوقيت بعد تعرض جو جوميز مدافع الريدز للاصابة التي لا يشارك بسببها حتى الآن.

بينما تحدث قائد الريدز هندرسون موضحا أن الضغط على السيتي والمنافسة على لقب الدوري أمر ممتع للاعبين وأنهم يستمتعون بتلك المنافسة وأن اللعب للكبار دوما ما يوجد به الكثير من الضغوطات.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، فاينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينيو.

لن تصدق عزيزي القارئ، أن نادي ليفربول هو ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد نادي مانشستر يونايتد، حيث فاز المان يونايتد بالدوري 20 مرة، ويليه نادي ليفربول الذي فاز باللقب في 18 بطولة من قبل، آخرها منذ عام 1990، وحصل على المركز الثاني الوصيف في الدوري في 12 بطولة، ويأمل أبناء يورجن كلوب في الفوز بالدوري هذا الموسم بعد طول غياب بلغ 29 سنة بدون فوز بلقب الدوري الإنجليزي، وليفربول لازال يمتلك الفرصة قبل نهاية الموسم.

نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق

بدأت المواجهات بين الفرق منذ عام 2005، حينما فاز نادي بيرنلي على ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ونتائج المواجهات المباشرة تصب في صالح نادي ليفربول، حيث إلتقى الناديين في 11 مباراة، فاز نادي ليفربول في سبع مباريات، وتعادل الناديين في مبارتين، بينما فاز نادي بيرنلي على الريدز في مبارتين فقط، وفي دوري عام 2009-2010، فاز ليفربول على بيرنلى بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ في مباراة الذهاب، وفاز بنفس النتيجة 4-0 في مباراة العودة، وتعد هي أكبر هزيمة لنادي بيرنلي على يد ليفربول.