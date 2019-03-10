اونلاين | ليفربول الآن يلا شوت livehd2 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اونلاين كورة ستار لايف yalla shoot بدون تقطيع (صلاح)

يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool، يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد بيرنلي برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الفائز على واتفورد بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق النجم السابق لليفربول رحيم سترلينج، ويأمل يورغن كلوب في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 73 قبل فتح الملف الأوروبي، في حين يحتل بيرنلي خصم ليفربول في لقاء اليوم المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، لذا ينتظر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم أن تشهد إثارة كبيرة بسبب الصراع على القمة والقاع، وسنضيف لكم بث مباشر ليفربول وبيرنلي يلا شوت بدون تقطيع.

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