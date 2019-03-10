اونلاين | يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح

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يواجه نادي ليفربول نظيره بيرنلي، مساء اليوم الأحد، في مباراة ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
المباراة ستنطلق الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق خالد الحدي.
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ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ17بـ30 نقطة.
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فرَّط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصارًا، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
فيما يعيش بيرنلي أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًّا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليغ برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
كان ليفربول فاز في مباراة الدور الأول التي أقيمت في الجولة الـ 15 على ملعب ”تيرف مور“، معقل بيرنلي بنتيجة (3-1)، ويسعى لتكرار فوزه ثانية، على منافسه للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.
وسوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بيرنلي:
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.
أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بيرنلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفربول:
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
حراسة المرمى: توم هيتون.
خط الدفاع: فيل باردسلي / جيمس تاركوفسكي / بن ميي / تشارلي تايلور.
خط الوسط: جاك كورك / آشليِ ويستوود / جيف هيندريك / دوايت منيل.
خط الهجوم: آشلي بارنز / كريس وود.
المدير الفني: البريطاني شوُن دايِتش.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق بيرنلي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م بعد مرور أول 29 جولة من عمر المسابقة:
يلا شوت HD yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين صلاح
المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 70 نقطة.
المركز السابع عشر: فريق بيرنلي، يمتلك في رصيده 30 نقطة.