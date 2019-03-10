اونلاين | Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وبينرلي بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

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Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وبينرلي بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وبينرلي بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

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ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.

Liverpool Live Today يلا شوت ليفربول وبينرلي بث مباشر اليوم الدوري الانجليزي .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر