اونلاين | كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشرyalla shoot يلا شوت يوتيوب| محمد صلاح اساسي رابط سريع مباشر 7sry لايف

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كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشرyalla shoot يلا شوت يوتيوب| محمد صلاح اساسي رابط سريع مباشر 7sry لايف

يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشرyalla shoot يلا شوت يوتيوب| محمد صلاح اساسي رابط سريع مباشر 7sry لايف

ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.

كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشرyalla shoot يلا شوت يوتيوب| محمد صلاح اساسي رابط سريع مباشر 7sry لايف