اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح) اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

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بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح) اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح) اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح) اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي