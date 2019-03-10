اونلاين | HD رابط بث سريع yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف يلا شووت الجديد حصري

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ويأمل كلوب الفوز بنتيجة إيجابية كبيرة تعطي الثقة للاعبين قبل مباراة البايرن منتصف الأسبوع الحالي، وقد أكد كلوب على مستوى صلاح المُبهر الذي وصل إليه كما دافع عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء بيرنلي.

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ويسافر ليفربول عقب مباراة اليوم لألمانيا لمقابلة بايرن ميونخ في الأليانز أرينا الأربعاء المقبل في اياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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