رياضة | أزمة تضرب ليون قبل موقعة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تضرب ليون قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليون الفرنسي لمواجهة نظيره برشلونة يوم الاربعاء المقبل في إياب دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ليون يعاني من أزمة قوية قبل مواجهة برشلونة عقب تعرض لاعب الوسط مارسيلو للإصابة في لقاء ستراسبورغ.

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واكدت التقارير على أن مارسيلو سيكون خارج حسابات ليون في مباراة برشلونة لتعرض لإصابة قوية على مستوي عضلات الفخذ الإيسر.

واضافت الصحيفة، أن برونو جونسيو المدير الفني لفريق ليون بدأ في تجهيز مارسال لخلافة مارسيلو في التشكيلة الأساسية أمام برشلونة بالرغم من صغر سن اللاعب.

الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل سلبياً مع ليون في لقاء الذهاب والذي جمع بينهما في فرنسا بالأيام الماضية.