رياضة | ميسي يخشي رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يخشي رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة يخشي من رحيل التشيلي فيدال لاعب وسط البلوجرانا في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي لم يكن يتوقع تكييف فيدال مع برشلونة حيث يري اللاعب بأن فرصة التكييف مع فريق بحجم برشلونة صعبة للغاية.

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واضاف الموقع، أن وصول دي يونج والذي تعاقد معه برشلونة من أياكس الهولندي بجانب عودة تياجو ألكانتارا من الإصابة قد تعجل من وضع فيدال على قائمة الراحلين.

وتابع الموقع، أن ميسي سيكون مستاء لرحيل فيدال بعدما أثبت قدرته على اللعب داخل الفريق، في حين سيحتاج دي يونج وقت كبير لاكتساب الخبرة والتكييف على عكس فيدال الذي اصبح جاهز للعب.

واكدت التقارير على أنه في حالة رحيل فيدال عن برشلونة سيكون مصيره بين يوفنتوس وأرسنال في الميركاتو الصيفي المقبل.