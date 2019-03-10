رياضة | الجانرز ضد الشياطين الحمر.. جولة في عقل سولسكاير قبل موقعة الأرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجانرز ضد الشياطين الحمر.. جولة في عقل سولسكاير قبل موقعة الأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا صوت يعلو في الدوري الانجليزي الآن فوق موقعة أرسنال ومانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثلاثين من البريمرليج والتي يرغب فيها كل مدير في في تحقيق الفوز لإقتناص المركز الرابع والإحتفاظ به من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي التقرير التالي نأخذكم في جولة داخل عقل جولي أونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد والطريقة التي تمكنه من تحقيق الفوز على الجانرز على ملعبهم وبين جمهورهم

اولى نقاط القوة التي سيرتكز عليها سولسكاير الدبابة البشرية روميلو لوكاكو والذي يمر بفترة رائعة بعد الجفاف الذي عانى منه وبعده عن التهديف لأكثر من مباراة قبل أن يعود بصورة أقوى وينجح في قياده فريق لتحقيق الإنتصارات تباعاً.

وكان اللاعب قد تعرض لإنتقادات لاذعة من جانب الجماهير ووسائل الإعلام الأنجليزية ووصلت تلك الإنتقادات الى توجيه تهم مثل الكسل وقلة الحركة والبقاء في المناطق الهجومية وإنتظار الكرة دون النزول إلى منطقة وسط الملعب لمساعدة الزملاء.

Advertisements

لكن لوكاكو إستعاد حسه التهديفي خلال المباريات القليلة الماضية وساهم بثنائيته في باريس سان جيرمان أن يقود المانيو إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وشكل ثنائي متفاهم مع الدولي الأنجليزي ماركوس راشفورد كثنائي هجومي متميز.

ومن الأمور الأخرى التي سيعتمد عليها سولسكاير أن يستغل إهتزاز الخط الخلفي للأرسنال وذلك بعد إصابة هولدينج وتأكد غيابه عن كتيبه يوناي إيمري حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى تواصل أخطاء موستافي وسوكراتيس في إيقاف خطورة مهاجمي الفرق الاخرى.

وعانى الأرسنال في المباراة الماضية أمام فريق رين ببطولة الدوري الأوروبي واعد خاسر بهدف مقابل ثلاثة قبل موقعة المانيو الأمر الذي سيسعى سولسكاير لإستغلاله من خلال ثنائية لوكاكو راشفورد في الهجوم وبول بوجبا الفرنسي المتوهج هذا الموسم والذي حقق أرقام رائعة بعد رحيل المدير الفني السابق مورينيو.

ولا يشغل سولسكاير الخط الدفاعي كثيراً فمع وجود حارس مرمى عملاق بحجم دافيد دي خيا وأمام كريس سمولينج والسويدي ليندلوف تبدو الامور على ما يرام من أجل إيقاف خطورة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والفرنسي ألكسندر لاكازيت.

فهل ينجح سولسكاير في تطبيق فكره التدريبي ويخرج فائزاً من موقعه إستاد الامارات أم أن يوناي إيمري وفريقه لهم رأي آخر ؟؟