رياضة | الجانرز ضد الشياطين الحمر.. حلم المربع الذهبي يراود سولسكاير وإيمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجانرز ضد الشياطين الحمر.. حلم المربع الذهبي يراود سولسكاير وإيمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد واحدة من قمم الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم تلك التي تجمع أرسنال بضيفه فريق نادي مانشستر يونايتد لحساب مباريات الجولة الثلاثين من البريميرليج وكل مدرب عينه على تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر والتشبث بحلم المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم الماضي في وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 81 نقطة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب ونجح في إقصاء باريس سان جيرمان في ريمونتادا تاريخية ليصل إلى دور الثمانية في إنتظار ما ستسفر عنه القرعة يوم الجمعة القادم.

بينما فشل فريق نادي أرسال في الوصول إلى أعرق المسابقات الأوروبية بعد أن إحتل المركز السادس برصيد ثلاثة وستين نقطة بفارق خمسة نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس ليجد أبناء يوناي إيمري أنفسهم في بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم.

وربما لا تسير الأمور على ما يرام في جدارن قلعة الجانرز خاصةً بعد أن مني الفريق بخسارة قاسية أمام إستاد رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات دور الستة عشر كما فقد الفريق خدمات مدافعه اليوناني سوكراتيس باباستاتوبولوس ليجد نفسه قاب قوسين أو أدنى من توديع المسابقة.

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وبالنظر لجدول ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم نجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد ثمانية وخمسين نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأرسنال صاحب المركز الخامس أن أي صاحب الفوز بهذه المباراة سيضع قدماً في إنهاء الموسم بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وبالنظر لنتائج الفريقين في بطولة الدوري خلال الجولتين الأخيرتين فإن مانشستر يونايتد نجح في حسم مواجهتي كريستال بالاس وساوثهامبتون في الجولة الثامنة والعشرين والجولة التاسعة والعشرين توالياً في المقابل حصد رجال يوناي إيمري أربعة نقاط من ستة بعد الفوز على بورنموث والسقوط في فخ التعادل أمام توتنهام بديربي لندن

ومن المنتظر أن يشكل ملعب المباراة عامل إيجابي كون اللقاء ستجري فعالياته على إستاد الامارات ما يعني أن رجال يوناي إيمري أمام فرصة تحقيق الفوز والظهور بمظهر مشرف يقربهم أكثر من حسم واحد من المقاعد المؤهلة للتشامبيونزليج.

فهل ينجح إيمري ويستعيد نتائجة الإيجابية بعد كارثة رين أم أن رجال سولسكاير لهم رأي آخر ؟ الإجابة بعد اللقاء