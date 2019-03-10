رياضة | مورينيو ينقذ بيل من مجزرة ريال مدريد

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مورينيو ينقذ بيل من مجزرة ريال مدريد

تحوم شكوك كبيرة حول استمرارية جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني مع الملكي في الموسم المقبل بعد استبعاده من الحسابات.

ذكر موقع okdiario، أن جاريث بيل بالرغم من الشكوك الكبيرة حول مستقبله إلا أنه قد يبقي مع ريال مدريد حال التعاقد مع جوزيه مورينيو.

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وارتبط في الفترة الماضية الثنائي زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو بالعودة من جديد لتدريب ريال مدريد وخلافة الأرجنتيني سولاري.

واكد الموقع على أن قدوم مورينيو لريال مدريد قد يبقي على خدمات جاريث بيل مع الفريق بالرغم من هبوط مستواه في الفترة الأخيرة إلا أن المدرب سيحاول الإبقاء على خدماته مؤكدا ثقته في بيل خاصة وأنه طلب التعاقد معه خلال فترة عمله السابقة مع مانشستر يونايتد.

واشار الموقع إلى أن قدوم زيدان لريال مدريد قد يعجل من رحيل اللاعب، بعدما خرج من حسابات المدرب في آخر أيامه التدريبية لريال مدريد.