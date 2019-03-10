رياضة | زيدان في تورينو تمهيدا للتعاقد مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان في تورينو تمهيدا للتعاقد مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشعل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الشائعات بعد سفره لمدينة تورينيو الإيطالية في الساعات الأخيرة.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن الفرنسي زيدان اشعل حرب الشائعات بعد توجه رفقة زميله السابق نيكولا أموروسو لمدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس الإيطالي.

واشار الموقع وفقا لصحيفة لا ستامبا، إلى أن زيدان زار مدينة تورينيو وقام بعقد محادثات مع ممثلي نادي يوفنتوس للتفاوض على قيادة الفريق في الموسم المقبل.

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واضاف الموقع، أن زيدان يعد الخيار الأول لإدارة النادي للتعاقد معه لخلافة المدرب الحالي أليجري في الصيف والذي بات على مشارف الرحيل إذا ودع بطولة دوري الابطال على يد أتلتيكو بعدما باتت فرصته صعبة عقب خسارة الذهاب 2-0.

وافادت التقارير أن زيدان لم يلتق مباشرة بالرئيس أندريا أغنيلي، ولكنه ناقش الأمور مع ممثلي النادي خلال زيارته الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يرغب في عودة زيدان من جديد لخلافة سولاري في المقاعد الفنية بجانب اهتمام تشيلسي وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع المدرب.