رياضة | رمضان صبحي حارس الأهلي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي حارس الأهلي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، أزمة كبرى قبل موقعة شبيبة الساورة الجزائري المصيرية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.
وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر للإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام فيتا كلوب في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الجولة الخامسة لدور المجموعات والتي انتهت بهزيمة أبناء الجزيرة بهدف دون رد.
ويعاني النادي الأهلي في عجز بمركز حراسة المرمى أمام شبيبة الساورة في ظل غموض موقف محمد الشناوي، بجانب غياب شريف إكرامي عن الملاعب لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، ليتأزم موقف المارد الأحمر في البطولة الأفريقية لعدم وجود حراس مرمى مقيدين سوى علي لطفي .
واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي على حراسة المرمى ليكون الحارس الاحتياطي لعلي لطفي في لقاء السبت المقبل.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط، بينما يقع شبيبة الساورة في المركز الأول برصيد 8 نقاط.
عاجل.. الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي
أجرى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على الكاحل أمس السبت في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أقيمت أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلي بالتواء في الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.
وكان الشناوي قد غادر مباراة الأهلي وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبي فيتا كلوب على قدمه في كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي .
عقدة خارج الأرض تهدد أحلام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
يواجه النادي الأهلي عقدة المباريات الخارجية فعندما لا يفوز في أي مباراة خارج أرضه بدوري أبطال إفريقيا يفشل في تحقيق اللقب وهو نفس الموقف الحالي بعد تعادله مع فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة لمجموعات بطولة إفريقيا 2019.
ويقف التاريخ عقدة في وجه الأهلي في النظام الجديد للبطولة فعندما لا يفوز خارج الأرض يفشل في الفوز بدوري أبطال إفريقيا.
في عام 2000 وقع الأهلي في مجموعة هارتس أوف أوك الغاني، ولوبي ستارز النيجيري، وجان دارك السنغالي، ولم يحقق أي انتصار خارج ملعبه وودع دور المجموعات.
في عام 2002 وقع الأهلي في مجموعة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي وجان دارك السنغالي واحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط لعدم الفوز خارج الأرض.
وتكرر نفس الموقف في عامي 2010 و2011 رغم أن الأهلي صعد لنصف نهائي البطولة في العام الأول لكنه لم يحقق اللقب.
تأجيل عودة وليد سليمان لمباريات الأهلي
تأجلت عودة وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي للمباريات خوفًا من تفاقم إصابته في الركبة التي تتجدد باستمرار.
وحذر الجهاز الطبي للأهلي من مشاركة وليد سليمان في المباريات قبل اكتمال شفائه ونصح بضرورة الصبر وعدم التسرّع في الدفع به إلا عندما يكون جاهزًا بنسبة 100 %.
وشعر وليد سليمان بآلام جديدة فى الركبة خلال مشاركاته الجزئية بتدريبات الكرة على هامش تدريب الأهلي.
ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري، في لقاء مصيري بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يشعل أزمة مباراة الزمالك والمقاولون
يترقب النادي الأهلي موقف لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل في الدوري المصري لارتباط الأبيض مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية يوم 17 من شهر مارس الجاري.
وينتظر الأهلي موقف لجنة المسابقات من طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب تمهيدًا للرد بقوة على تساهل الجبلاية بدعوى وقوفها مع أندية دون أخرى.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.