رياضة | رمضان صبحي حارس الأهلي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي حارس الأهلي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، أزمة كبرى قبل موقعة شبيبة الساورة الجزائري المصيرية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر للإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام فيتا كلوب في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الجولة الخامسة لدور المجموعات والتي انتهت بهزيمة أبناء الجزيرة بهدف دون رد.

ويعاني النادي الأهلي في عجز بمركز حراسة المرمى أمام شبيبة الساورة في ظل غموض موقف محمد الشناوي، بجانب غياب شريف إكرامي عن الملاعب لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، ليتأزم موقف المارد الأحمر في البطولة الأفريقية لعدم وجود حراس مرمى مقيدين سوى علي لطفي .

واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي على حراسة المرمى ليكون الحارس الاحتياطي لعلي لطفي في لقاء السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط، بينما يقع شبيبة الساورة في المركز الأول برصيد 8 نقاط.