رياضة | بعد محمد الشناوي.. إصابة جديدة تضرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد محمد الشناوي.. إصابة جديدة تضرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.

وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي اقيمت أمس السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.

وتحدد الأشعة التي يجريها هشام محمد التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

عاجل.. الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي

أجرى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على الكاحل أمس السبت في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي أقيمت أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلي بالتواء في الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

وكان الشناوي قد غادر مباراة الأهلي وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبي فيتا كلوب على قدمه في كرة مشتركة، ليحل محله الحارس علي لطفي .

عقدة خارج الأرض تهدد أحلام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي عقدة المباريات الخارجية فعندما لا يفوز في أي مباراة خارج أرضه بدوري أبطال إفريقيا يفشل في تحقيق اللقب وهو نفس الموقف الحالي بعد تعادله مع فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة لمجموعات بطولة إفريقيا 2019.

ويقف التاريخ عقدة في وجه الأهلي في النظام الجديد للبطولة فعندما لا يفوز خارج الأرض يفشل في الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

في عام 2000 وقع الأهلي في مجموعة هارتس أوف أوك الغاني، ولوبي ستارز النيجيري، وجان دارك السنغالي، ولم يحقق أي انتصار خارج ملعبه وودع دور المجموعات.

في عام 2002 وقع الأهلي في مجموعة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي وجان دارك السنغالي واحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط لعدم الفوز خارج الأرض.

وتكرر نفس الموقف في عامي 2010 و2011 رغم أن الأهلي صعد لنصف نهائي البطولة في العام الأول لكنه لم يحقق اللقب.

تأجيل عودة وليد سليمان لمباريات الأهلي

تأجلت عودة وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي للمباريات خوفًا من تفاقم إصابته في الركبة التي تتجدد باستمرار.

وحذر الجهاز الطبي للأهلي من مشاركة وليد سليمان في المباريات قبل اكتمال شفائه ونصح بضرورة الصبر وعدم التسرّع في الدفع به إلا عندما يكون جاهزًا بنسبة 100 %.

وشعر وليد سليمان بآلام جديدة فى الركبة خلال مشاركاته الجزئية بتدريبات الكرة على هامش تدريب الأهلي.

ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري، في لقاء مصيري بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يشعل أزمة مباراة الزمالك والمقاولون

يترقب النادي الأهلي موقف لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل في الدوري المصري لارتباط الأبيض مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية يوم 17 من شهر مارس الجاري.

وينتظر الأهلي موقف لجنة المسابقات من طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب تمهيدًا للرد بقوة على تساهل الجبلاية بدعوى وقوفها مع أندية دون أخرى.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

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الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه