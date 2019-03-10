انت الان تتابع الأهلي يغادر الكونغو بعد السقوط أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

الأهلي وفيتا كلوب

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكونغو، في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، في طريقها إلى القاهرة، ومن المقرر أن تطير البعثة من مطار كينشاسا، في رحلة تستغرق 4 ساعات إلى أديس أبابا، للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح غد الإثنين، وذلك بعدما تلقى المارد الأحمر الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأحمر، فإن فرص تأهله ما زالت موجودة دون تعقيد، حيث يحتاج الأهلي فقط للفوز في المباراة المقبلة على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب «برج العرب» لحسم التأهل لصالحه، كما أن فوز الأحمر على بطل الجزائر سيمنحه ثلاث نقاط مهمة يرفع بها