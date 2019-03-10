انت الان تتابع الأهلي يغادر الكونغو بعد السقوط أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
الأهلي وفيتا كلوب
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكونغو، في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، في طريقها إلى القاهرة، ومن المقرر أن تطير البعثة من مطار كينشاسا، في رحلة تستغرق 4 ساعات إلى أديس أبابا، للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح غد الإثنين، وذلك بعدما تلقى المارد الأحمر الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وعلى الرغم من خسارة الفريق الأحمر، فإن فرص تأهله ما زالت موجودة دون تعقيد، حيث يحتاج الأهلي فقط للفوز في المباراة المقبلة على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب «برج العرب» لحسم التأهل لصالحه، كما أن فوز الأحمر على بطل الجزائر سيمنحه ثلاث نقاط مهمة يرفع بها
وعلى الرغم من خسارة الفريق الأحمر، فإن فرص تأهله ما زالت موجودة دون تعقيد، حيث يحتاج الأهلي فقط للفوز في المباراة المقبلة على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب «برج العرب» لحسم التأهل لصالحه، كما أن فوز الأحمر على بطل الجزائر سيمنحه ثلاث نقاط مهمة يرفع بها رصيده إلى 10 نقاط يضمن بها التأهل مباشرة دون النظر للنتائج الأخرى سوى لمعرفة موقفه هل سيتأهل كمتصدر، أم كصاحب المركز الثاني؟
ويمتلك الأهلي 7 نقاط في جدول دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يأتي في المركز الثاني خلفًا لشبيبة الساورة الجزائري، الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، ومن القرر أن يواجه نظيره شبيبة الساورة في السادسة مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغادر الكونغو بعد السقوط أمام فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.