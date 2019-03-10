الزمالك في رحلة البحث عن الأمل الأخير بالكونفيدرالية

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١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
فريق الزمالك
يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويأمل الفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، وفي حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع، لحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل لدور ربع النهائي، ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية، كما يسعى الفريق الكيني لتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور المقبل.
والتقى الفريقان في العاصمة الكينية «نيروبي» في الجولة الأولى، وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الزمالك المركز الثالث في منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بينما يملك الفريق الكيني 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر، وأخيرًا بترو
والتقى الفريقان في العاصمة الكينية «نيروبي» في الجولة الأولى، وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الزمالك المركز الثالث في منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بينما يملك الفريق الكيني 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر، وأخيرًا بترو أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وتعتبر مواجهة الزمالك وجورماهيا اليوم من النسخة الحالية بالكونفيدرالية، السابعة التي تجمع الفريق الأبيض بنظيره الكيني في تاريخ مشاركاتهما الإفريقية حيث سبق أن التقيا في 6 مباريات، فاز الأبيض في 3 مباريات وتعادل في لقاء وتعرض للخسارة في مبارتين، وسجل الزمالك 10 أهداف في شباك جورماهيا، بينما استقبل منه 7 أهداف.
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