الزمالك في رحلة البحث عن الأمل الأخير بالكونفيدرالية

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١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

فريق الزمالك

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويأمل الفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، وفي حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع، لحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل لدور ربع النهائي، ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية، كما يسعى الفريق الكيني لتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور المقبل.

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والتقى الفريقان في العاصمة الكينية «نيروبي» في الجولة الأولى، وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الزمالك المركز الثالث في منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بينما يملك الفريق الكيني 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر، وأخيرًا بترو