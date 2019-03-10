شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (27): «ريمونتادا» معتادة لبرشلونة.. و«ساؤول» يواصل دور الفأل الحسن لأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت مباريات الجولة 27 من الدوري الأسباني «لاليجا»، والتي ستُلعب على مدار أربعة أيام بداية من الجمعة الماضي وحتى مساء يوم الإثنين.

ولُعبت حتى الآن 5 مباريات خلال يومي الجمعة والسبت، وجاءت نتائج فرق القمة إيجابية بفوز المتصدر، وملاحقه، وصاحب المركز الرابع.

برشلونة استضاف رايو فايكانو، صاحب المركز قبل الأخير، في مواجهة كانت تبدو نظريًا سهلة للمتصدر، لكن صاحب الصدارة وجد نفسه متأخرًا في النتيجة بعد 24 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن ينتفض ويقلب تأخره في النتيجة إلى فوز بنتيجة 3-1.

وحافظ برشلونة على سلسلته بعدم الخسارة في أخر 15 جولة (فاز في 12 وتعادل 3)، في حين تلقى رايو هزيمته السادسة على التوالي في الدوري محققًا أسوأ سلسلة نتائج له هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحصد برشلونة نقطته رقم 20 من وضعية المهزوم هذا الموسم، جامعًا أكبر عدد من النقاط لنادي في هذه الوضعية في لاليجا هذا الموسم.

وسجل ليونيل ميسي هدفه رقم 26 وصنع هدفه رقم 12، ليعتلي صدارة أفضل الهدافين وأفضل صناع اللعب هذا الموسم، ليس في لاليجا فقط، بل على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وخاض ميسي مباراته رقم 443 في لاليجا مع برشلونة، ليصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ النادي مشاركة في المسابقة، متجاوزًا رقم إنيستا، ويصبح خلف تشافي هيرنانديز (505 مشاركة مع برشلونة في لاليجا).

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وفي واندا ميتروبوليتانو، حافظ أتلتيكو مدريد على فارق الـ7 نقاط بينه وبين المتصدر، بعد أن هزم ضيفه، ليجانيس، بهدف نظيف.

وأنهى المدرب دييجو سيميوني عقدته ضد مواطنه، ماوريسيو بيليجرينو، بعد أن حقق الفوز عليه للمرة الأولى بعد 4 مواجهات سابقة دون نجاح (3 تعادل وخسارة).

وواصل لاعب الوسط الإسباني، ساؤول، لعبه دور الفأل الحسن لأتلتيكو مدريد، فسجل اللاعب هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز لفريقه، ليستمر سجل أتلتيكو مدريد دون هزيمة في جميع المباريات التي سجل فيها ساؤول (28 فوز و4 تعادلات).

وفي مدريد، واصل خيتافي لعب دور الحصان الأسود في لاليجا هذا الموسم بضمانه الاستمرار في المركز الرابع للجولة القادمة، بعد أن حقق الفوز على ضيفه هويسكا، بنتيجة 2-1.

وتألق المهاجم الإسباني خايمي ماتا بتسجيله هدفي فريقه الذي كان متأخرًا بهدف نظيف في البداية، وقاد ماتا فريقه لضمان المركز الرابع، ورفع من سجله التهديفي هذا الموسم في لاليجا إلى 13 هدف، ليصعد هو الآخر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين.

وسقط ألافيس على معقله في فخ التعادل ضد إيبار بنتيجة 1-1، ليفشل أصحاب الأرض في تضييق الخناق على خيتافي، صاحب المركز الرابع، ويستقر الفريق في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن خيتافي.

وعلى الرغم من التعادل إلا أن إيبار حافظ على سجله كواحد من أسوأ الفرق تحقيقًا للنتائج خارج معقله في لاليجا هذا الموسم (جمع 9 نقاط فقط، أسوأ رقم مناصفة مع 4 فرق أخرى).

وتعادل أتلتيك بيلباو في ملعبه بنتيجة 1-1 ضد إسبانيول، في مباراة احتاج فيها أصحاب الأرض لهدف في الدقائق الـ10 الأخيرة لتفادي خسارة محققة ضد الضيوف الكتالان.

وحافظ إسبانيول على سجله بدون هزيمة في أخر 6 جولات (4 تعادلات وإنتصارين)، في حين فشل بيلباو في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، ليتوقف زحف الفريق نحو المراكز المؤهلة أوروبيًا على بعد 3 نقاط من صاحب المركز السادس في جدول الترتيب.