شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ليفربول «صلاح» وبيرنلي وقمة أرسنال مع مانشستر يونايتد.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجم هجومه، الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي، على ملعب أنفيلد، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريمييرليج».
وتنطلق المباراة في الثانية ظهرًا، وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 2.
كما يستضيف تشيلسي، ولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج، وتنطلق المباراة في الرابعة عصرًا.
وفي قمة مباريات الجولة 30، يشهد ملعب الإمارات مباراة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً، وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 2.
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