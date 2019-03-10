شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من فيتا كلوب.. بعثة الأهلي تغادر الكونغو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، الكونغو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، في طريقها إلى القاهرة.

وتطير البعثة من مطار كينشاسا في رحلة تستغرق 4 ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح غد الإثنين.

وخسر الأهلي من فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.