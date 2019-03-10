شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره جورماهيا الكيني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم الأحد، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1».

ويتصدر نصر حسين داى الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه جورماهيا برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بتروأتلتيكو برصيد 4 نقاط.