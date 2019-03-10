تعرف على المبالغ التي دفعتها الدوحة لحساب الفيفا

مسلسل جديد يكشف مسلسل التجاوزات القطرية في استضافة مونديال 2022 نشرت تفاصيله صحيفة (صنداي تايمز) في عددها الصادر اليوم.

فقد كشفت الصحيفة حصولها على مستندات مسربة تكشف دفع الدوحة نحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في فترة تولي الرئيس السابق (جوزيف بلاتر)، وتقول الصحيفة في تقريرها:"الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على (فيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل ثلاثة أسابيع من إعلان فوزها بالتنظيم، كما أن هناك عقود أخرى تتضمن إيداع مئة مليون دولار في حساب آخر لـ (فيفا) بعد إعلان فوز قطر بالتنظيم".

ويعد هذا الأمر (تناقضاً في المصالح) باعتبار أن القناة كانت تتبع الحكومة القطرية التي تدخل سباق المنافسة في التنظيم.

وتضيف الصحيفة أنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته (الجزيرة) في عام 2013 بعد إعلان الشكوك حول حقوق التنظيم، وأعقب عملية الدفع هذه أعلن (فيفا) إنهاء التحقيقات التي كان يجريها في هذا الشأن.

يذكر أن العقد الأول الذي أبرم قبيل عملية التصويت يعد مخالفة لقوانين (فيفا) المكافحة للرشوة والتي تمنع التعامل تجارياً مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تتبع الإتحاد الدولي قبل عملية التصويت.