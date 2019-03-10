حكم تونسي لقمة الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي، وشبيبة الساورة، الأسبوع المقبل، في دوري أبطال أفريقيا، إلى الحكم التونسي صادق السلمي.
ويستضيف الأهلي، شبيبة الساورة، السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويُعاون السلمي في إدارة المباراة، الحكم المساعد عطية محمد من ليبيا، والحكم المساعد الثاني أيمن إسماعيل من تونس، كما سيكون الحكم الرابع من تونس، وهو وليد جريدي.
كما عيَّن الاتحاد الإفريقي فريديريك إيريك كونستيل من غانا مراقبًا للمباراة.
يُذكر أن شبيبة الساورة، يحتل صدارة المجموعة الرابعة بـ8 نقاط، فيما يحتل الأهلي، المركز الثاني بـ7 نقاط، وهو نفس رصيد فيتا كلوب، فيما يحتل سيمبا التنزاني المرتبة الأخيرة بـ6 نقاط.
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