نابولي يحدد سعر نجم الفريق

حددت إدارة نادي نابولي، سعر نجم فريق الجنوب الإيطالي، على خلفية رغبة العديد من أندية أوروبا في الحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن نابولي وضع سعر 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع الإيطالي لورينزو إنسيني، قائد الفريق السماوي، نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن أندية مانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان، يرغبان في التحدث مع فريق الجنوب، من أجل التعاقد معه بالفترة المقبلة، على خلفية المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب في الكالتشيو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطالي الدولي يشعر بالإحباط، بسبب افتقار الفريق للتتويج بالبطولات، بجانب أنه يشعر بضغوطات من وراء وراثة شارة قيادة الفريق، عقب رحيل مارك هامسيك.

واختمت أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالرغم من أنه لم ينظر لأي مقترح من قبل، إلا أنه من المتوقع أن الوضع سيتغير بالفترة المقبلة.

وشارك إنسيني في 22 مباراة مع الأتزوري في الدوري الإيطالي هذا الموسم، موقعًا على 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 6 آخرين، ليقود نابولي إلى وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 56 نقطة، بفارق 19 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس.