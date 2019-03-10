الدوري السعودي يحتل السادس عالمياً في القيمة التسويقية

تصدر النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق النصر السعودي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما بلغت قيمته 15 مليون يورو.

وحل متوسط ميدان الأهلي عبد الفتاح عسيري، ومدافع الهلال ياسر الشهراني، المركز الأول على لائحة أعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو، حيث سيطر لاعبو الأهلي عمر السومة، ودجانيني، وباولو دياز، على المراكز من الخامس إلى السابع في القائمة.

وسيطر ثلاثي الهلال سيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي جوميز، وإدواردو، على المراكز من العاشر إلى الثاني عشر.

وتصدر قائمة أعلى 20 لاعبًا قيمة سوقية، في الدوري السعودي للمحترفين، أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو، وحل زميله جوليانو دي باولا، في المركز الثاني بـ12 مليون و500 ألف يورو، وحل جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي، في المركز الثالث بـ12 مليون يورو.

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وجاء جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة، في المركز الرابع بقيمة سوقية 9 ملايين يورو، فيما احتل السوري عمر السومة المركز الخامس بـ7.5 ملايين يورو، وزميله دجانيني تافاريس في المركز السادس بـ7 ملايين يورو، وباولو دياز في المركز السابع بذات القيمة السوقية، كما حل أندري كاريلو لاعب الهلال في المركز الثامن بقيمة سوقية 6 ملايين يورو.

واحتل المركز التاسع أليكسندر بريجيفيتش، لاعب الاتحاد بقيمة سوقية 6 ملايين يورو، وجاء سيبستيان جيوفينكو في المركز العاشر بقيمة سوقية 6 ملايين يورو.

وحل الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، في المركز السادس عالميًا، في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعد الدوري السعودي هذا الموسم، هو ثاني أغلى دوري في قارة آسيا، بقيمة مالية بلغت 354 مليوناً و49 ألف يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة، بقيمة تبلغ حوالي نصف مليار يورو، كما أنه الدوري الأغلى عربيًا.