شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تفوز في الجولة الـ15 من «ممتاز كرة السلة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
اختتمت مساء أمس (السبت) الجولة الـ15 من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات جمعت الأنصار مع الهلال، والفتح مع الوحدة، والنصر مع الاتحاد، وأحد مع الأهلي.
ونجح الهلال في تحقيق الفوز على مضيفه الأنصار بنتيجة 98-96 ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، في حين وصل رصيد الأنصار إلى 21 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.
وتمكن الفتح من الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 91-80 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى 23 نقطة في المركز السابع.
وتمكن الاتحاد من الفوز على مضيفه النصر 82-79 في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 27 نقطة في المركز الخامس.
وعاد الأهلي من المدينة المنورة بفوز على مضيفه أحد 90-60 ليحتل المركز الثالث بـ28 نقطة، فيما جاء أحد في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
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