الأهلي يبدأ الاستعداد للساورة الثلاثاء

قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدًا الاثنين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب الكونجولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدير الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا، بسبب مشقة الرحلة من الكونجو إلى القاهرة والتي وصلت إلى أكثر من 11 ساعة.

وتغادر بعثة الأهلي مطار كينشاسا في الكونجو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد في طريق عودتها للقاهرة، وستحل ترانزيت في أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، حيث ستصل بعثة الفريق برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية من صباح غد الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في مصر بختام دور المجموعات بدوري الأبطال في لقاء سيسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة العبور لدور الثمانية بالمسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب ضمن منافسات نفس الجولة.

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من جانبه، أكد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أن تفكيره حاليا ينصب على مباراة شبيبة الساورة.

وأضاف لاسارتي: “الأمور الآن باتت أصعب في موقف الأهلي بالمجموعة بسبب الخسارة، ولكنها ما زالت بين أقدام لاعبي الفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية”.

وأوضح أن الأهلي أمامه مباراة غاية في الصعوبة والأهمية أمام شبيبة الساورة، يجب أن يحقق فيها الفوز من أجل التأهل.

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: “الخسارة أمام فيتا كلوب لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في أوقات كثيرة من المباراة”.

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