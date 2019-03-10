الليلة| الزمالك يسعى لتخطي عقبة جورماهيا لتسهيل مهمته في الصعود بالكونفدرالية

يواجه نادي الزمالك نظيره جورماهيا الكيني فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تنقل مباراة الزمالك اليوم فضائيًا بشكل حصري على قناة “bein sports Hd1″، أما على البث الأرضي تذاع على قناتي نايل سبورت والثانية نظرًا لخوض المواجهة في مصر.

يدخل الزمالك مباراة جورماهيا ولا بديل أمام غير الفوز وحصد الثلاث نقاط لتسهيل مهمة الابيض في التأهل لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية بعدما وضع الزمالك نفسه فى مأزق فى الثلاث جولات الأولى ولكنه أحيا آماله بالفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله حميد أحداد وارتفع رصيده إلى 5 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

فى المقابل، يدخل فريق جورماهيا الكيني مباراة الزمالك ويسعى لتحقيق المفاجأة وتكرار الفوز على الزمالك مثلما فعلها فى مباراة الجولة الأولى بكينيا عندما فاز على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان الزمالك خسر من الفريق الكيني على ملعب الأخير فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل تمكنه من تحقيق أول فوز له فى المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية، بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ليتواجد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد التعادل فى مباراتين والخسارة في مباراة خلف جورماهيا الذي يحتل المركز الثاني بينما يتواجد نصر حسين داي كأول المجموعة برصيد 7 نقاط، و بترو أتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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