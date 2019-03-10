ليفربول يسعى لاستعادة الصدارة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول ظهر الأحد نظيره بيرنلي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة باحثًا عن استعادة نغمة الفوز من جديد، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبى خلال الجولة الماضية أمام جاره إيفرتون، خلال مواجهة ديربي الميرسيسايد.

ويسعى أبناء المدرب يورجن كلوب، لتحقيق فوزًا سهلًا وبأقل مجهود، قبل موقعة الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يخوض الريدز المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: فان ديك، اندى روبيرسون، أرنولد، جويل ماتيب، وفي خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، كيتا، وفي خط الهجوم: كل من محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو.

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