شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تشكر السفير المصرى بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، الشكر لحمدى شعبان السفير المصرى فى الكونغو وطاقم السفارة بعد المجهود الكبير الذى بذله طاقم السفارة؛ سواء قبل وصول بعثة الأهلى إلى الكونغو أو خلال فترة إقامتها بالعاصمة كينشاسا وحرصها على تلبية كافة احتياجاتها؛ سواء فى الإقامة أو التنقلات، وتذليل كافة الصعاب التى واجهت الأهلى فى الكونغو.

وحرص حمدى شعبان السفير المصرى فى الكونغو على مرافقة بعثة الأهلى حتى مطار كينشاسا والاطمئنان على مغادرة الفريق وإنهاء كل ترتيبات السفر إلى القاهرة.

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة فى الثانية من صباح الاثنين قادمة من الكونغو بعد الخسارة من فيتا كلوب مساء أمس السبت، بهدف نظيف فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.