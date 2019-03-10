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شكرا لقرائتكم جماهير باريس سان جيرمان تعلن الحرب على ناصر الخليفى والمرتزقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شنت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هجوماً عنيفاً على الإدارة برئاسة القطري ناصر الخليفي بجانب لاعبي الفريق عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسى مبكراً فى حصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما الاربعاء الماضي على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس".
ونجح مانشستر يونايتد فى قلب الطاولة على باريس سان جيرمان، رغم خسارته فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" بهدفين دون مقابل بجانب غياب 10 لاعبين وهم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال بسبب الإصابة بجانب بول بوجبا للإيقاف.
جماهير باريس سان جيرمان أصدرت بياناً رسمياً وصفت من خلاله اللاعبين بـ"المرتزقة"، مشيرة إلى أن الإدارة تعاقدت مع مجموعة من اللاعبين هدفهم التفكير في المال وزيادة الرواتب.
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وجاء البيان كالتالي، "نمتلك مجموعة من اللاعبين يجب أن يشعروا بالفخر والشرف بسبب الدفاع عن نادي كبير بحجم وتاريخ نادينا، دورنا لا يقتصر على مساندة اللاعبين في حالة الفوز فقط لكن في الوقت ذاته لن نسمح لهؤلاء بدفن شرف النادي في الوحل، باريس سان جيرمان يستحق أكثر من مجرد حفنة مرتزقة فقط تفكيرهم في المال".
ووجهت جماهير باريس سان جيرمان رسالة شديدة اللهجة إلى المالك القطري للنادي ناصر الخليفي وقالت "لن نقبل سوى بلاعبين يقاتلون من أجل الدفاع عن الشعار ولا شىء آخر".
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